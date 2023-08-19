Михайлищева (Михайлищева) Агафия Андреева (Васильева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищева (Михайлищева) Агафия Андреева (Васильева)

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

01.02.1833

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.02.1805

Муж: Михайлищев Василий Леонтиев

Рождение ребёнка
22.03.1808

Дочь: Евфимия Васильева

Отец ребёнка: Михайлищев Василий Леонтиев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1811

Дочь: Агафья Васильева

Отец ребёнка: Михайлищев Василий Леонтиев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1811

Сын: Михайлищев Вукол Васильев

Отец ребёнка: Михайлищев Василий Леонтиев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1815

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Михайлищев Василий Леонтиев

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
01.02.1833
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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