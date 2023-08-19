Михайлищева (Михайлищева) Агафия Андреева (Васильева)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смерти01.02.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1805
Рождение ребёнка
22.03.1808
Дочь: Евфимия Васильева
Отец ребёнка: Михайлищев Василий Леонтиев
Рождение ребёнка
05.02.1811
Дочь: Агафья Васильева
Отец ребёнка: Михайлищев Василий Леонтиев
Рождение ребёнка
05.02.1811
Сын: Михайлищев Вукол Васильев
Отец ребёнка: Михайлищев Василий Леонтиев
Рождение ребёнка
01.07.1815
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Михайлищев Василий Леонтиев
Смерть
01.02.1833
Причина смерти: от чахотки