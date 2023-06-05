Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

1842 г.р.
1844 г.р.
1846 г.р.
1850 г.р.

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Герасим Козьмин

Мать: Праскева Васильева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Михайло

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Семен

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно