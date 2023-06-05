Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Герасим Козьмин
Мать: Праскева Васильева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Михайло
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Семен
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно