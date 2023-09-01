Никитин Варвара (Степановна)
Место рожденияГомель?
Дата рожденияОколо 1887 ст.
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.
Отец: Степан
Мать: не указана
Гомель?
Рождение ребёнка
28.01.1910
Сын: Никитин Алекесей
Отец ребёнка: Никитин Семён Макарович
Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Никитин Семён Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черкова Клавдия
Отец ребёнка: Никитин Семён Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Никитин Семён Макарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каломейцева Вера
Отец ребёнка: Никитин Семён Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1965
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Славянское кладбище