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Никитин Варвара (Степановна)

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Место рождения

Гомель?

Дата рождения

Около 1887 ст.

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.

Отец: Степан

Мать: не указана

Гомель?
Рождение ребёнка
28.01.1910

Сын: Никитин Алекесей

Отец ребёнка: Никитин Семён Макарович

Тайшет, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Никитин Семён Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черкова Клавдия

Отец ребёнка: Никитин Семён Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Никитин Семён Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каломейцева Вера

Отец ребёнка: Никитин Семён Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Семён Макарович

Смерть
1965
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Славянское кладбище
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