(Никитин) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никитин) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никитин Семён Макарович

Мать: Никитин Варвара (Степановна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Житников Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житников Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Азаров ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азаров Юрий

Отец ребёнка: Азаров ?

Смерть
Неизвестно
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