Бежана Гиви
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1731
Отец: Гиви
Мать: не указана
Игнатьевка, p.c.1782, МКМ. 3466 - Д. Османская Империя Крымское ханство. Встречаются сведения, что он родился в 1721 году
Рождение ребёнка
1761
Сын: Давыд Бежана Гиви
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Игнатьевка, p.c.1782, МКМ. 3466 - Д. Родился в Крымском ханстве. На момент этой переписи у Грузин фамилий не было.
Рождение ребёнка
1766
Сын: Петро Бежана Гиви
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Игнатьевка, p.c.1782, МКМ. 3466 - Д. Родился в Крымском Ханстве. На момент данной переписи фамилий у Грузин не было.
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Игнатьевка, p.c.1782, МКМ. 3466 - Д. Родился в Игнатьевке. На момент этой переписи фамилии еще не было.
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Мария Дмитриева
Игнатьевка, p.c.1782, МКМ. 3466 - Д.Родился в 1781. По ревизским сказкам от 1811 года (Игнатьевка, p.c.1811, ГАЗО, ф.12, оп.2, д.40.) родился в 1781 году. А по ревизским сказакам переписи в Старом Кер... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Дмитриева
Смерть
Неизвестно