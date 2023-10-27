Бежана Гиви — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБежана Гиви

Бежана Гиви

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: Гиви

Мать: не указана

Игнатьевка, p.c.1782, МКМ. 3466 - Д. Османская Империя Крымское ханство. Встречаются сведения, что он родился в 1721 году
Рождение ребёнка
1761

Сын: Давыд Бежана Гиви

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Игнатьевка, p.c.1782, МКМ. 3466 - Д. Родился в Крымском ханстве. На момент этой переписи у Грузин фамилий не было.
Рождение ребёнка
1766

Сын: Петро Бежана Гиви

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Игнатьевка, p.c.1782, МКМ. 3466 - Д. Родился в Крымском Ханстве. На момент данной переписи фамилий у Грузин не было.
Рождение ребёнка
1779

Сын: Константин Бежана Гиви

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Игнатьевка, p.c.1782, МКМ. 3466 - Д. Родился в Игнатьевке. На момент этой переписи фамилии еще не было.
Рождение ребёнка
1781

Сын: Бычиков Филипп Андреев

Мать ребёнка: Мария Дмитриева

Игнатьевка, p.c.1782, МКМ. 3466 - Д.Родился в 1781. По ревизским сказкам от 1811 года (Игнатьевка, p.c.1811, ГАЗО, ф.12, оп.2, д.40.) родился в 1781 году. А по ревизским сказакам переписи в Старом Кер... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Дмитриева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close