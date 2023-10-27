Константин Бежана Гиви
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Бежана Гиви
Мать: Мария Дмитриева
Игнатьевка, p.c.1782, МКМ. 3466 - Д. Родился в Игнатьевке. На момент этой переписи фамилии еще не было.
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Катерина Константиновна
Мать ребёнка: Феодосия
Игнатьевка, p.c.1816, ГАЗО, ф.12, оп.2, д.86.
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Феодосия Константиновна
Мать ребёнка: Феодосия
Игнатьевка, p.c.1835, ГАЗО, ф.12,оп.2,д.195.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Павел Константинович
Мать ребёнка: Феодосия
Игнатьевка, p.c.1835, ГАЗО, ф.12,оп.2,д.195.
Смерть
1845
Игнатьевка, p.c.1850, ГАЗО, ф.12, оп.2, д.238. На момент этой переписи у него уже была фамилия Топалов.