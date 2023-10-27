Константин Бежана Гиви — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКонстантин Бежана Гиви

Константин Бежана Гиви

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Бежана Гиви

Мать: Мария Дмитриева

Игнатьевка, p.c.1782, МКМ. 3466 - Д. Родился в Игнатьевке. На момент этой переписи фамилии еще не было.
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Катерина Константиновна

Мать ребёнка: Феодосия

Игнатьевка, p.c.1816, ГАЗО, ф.12, оп.2, д.86.
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Феодосия Константиновна

Мать ребёнка: Феодосия

Игнатьевка, p.c.1835, ГАЗО, ф.12,оп.2,д.195.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Павел Константинович

Мать ребёнка: Феодосия

Игнатьевка, p.c.1835, ГАЗО, ф.12,оп.2,д.195.
Смерть
1845
Игнатьевка, p.c.1850, ГАЗО, ф.12, оп.2, д.238. На момент этой переписи у него уже была фамилия Топалов.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close