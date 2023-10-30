Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Игнатьевка, p.c.1816, ГАЗО, ф.12, оп.2, д.86.
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Катерина Константиновна

Отец ребёнка: Константин Бежана Гиви

Игнатьевка, p.c.1816, ГАЗО, ф.12, оп.2, д.86.
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Феодосия Константиновна

Отец ребёнка: Константин Бежана Гиви

Игнатьевка, p.c.1835, ГАЗО, ф.12,оп.2,д.195.
Рождение ребёнка
1822

Сын: Павел Константинович

Отец ребёнка: Константин Бежана Гиви

Игнатьевка, p.c.1835, ГАЗО, ф.12,оп.2,д.195.
Смерть
Неизвестно

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