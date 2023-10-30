Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Игнатьевка, p.c.1816, ГАЗО, ф.12, оп.2, д.86.
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Катерина Константиновна
Отец ребёнка: Константин Бежана Гиви
Игнатьевка, p.c.1816, ГАЗО, ф.12, оп.2, д.86.
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Феодосия Константиновна
Отец ребёнка: Константин Бежана Гиви
Игнатьевка, p.c.1835, ГАЗО, ф.12,оп.2,д.195.
Рождение ребёнка
1822
Сын: Павел Константинович
Отец ребёнка: Константин Бежана Гиви
Игнатьевка, p.c.1835, ГАЗО, ф.12,оп.2,д.195.
Смерть
Неизвестно