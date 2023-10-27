Гиви — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гиви

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1731

Сын: Бежана Гиви

Мать ребёнка: не указана

Игнатьевка, p.c.1782, МКМ. 3466 - Д. Османская Империя Крымское ханство. Встречаются сведения, что он родился в 1721 году
Смерть
Неизвестно
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