Гиви
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Османская империя Крымское ханство
Рождение ребёнка
1731
Сын: Бежана Гиви
Мать ребёнка: не указана
Игнатьевка, p.c.1782, МКМ. 3466 - Д. Османская Империя Крымское ханство. Встречаются сведения, что он родился в 1721 году
Смерть
Неизвестно