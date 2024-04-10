Фролова Е
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Фролов Харитон Андреевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Фролов Афонасий Харитонович
Отец ребёнка: Фролов Харитон Андреевич
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-73об
Смерть
Неизвестно