Фролова Е — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Е

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Харитон Андреевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Фролов Семен Харитонович

Отец ребёнка: Фролов Харитон Андреевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Фролов Афонасий Харитонович

Отец ребёнка: Фролов Харитон Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-73об
Смерть
Неизвестно

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