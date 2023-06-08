Паршикова Агриппина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паршикова Агриппина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

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АП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1845

Дочь: Паршикова Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Паршиков Афанасий Абрамович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршиков Афанасий Абрамович

Смерть
Неизвестно