Родзянко (Новосильцова) Тамара Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодзянко (Новосильцова) Тамара Антоновна

Родзянко (Новосильцова) Тамара Антоновна

avatar

Место рождения

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

14.03.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
С 31.08.1901 по 1910

Муж: Родзянко Павел Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.07.1903

Сын: Родзянко Павел Павлович

Отец ребёнка: Родзянко Павел Павлович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Родзянко Тамара Павловна

Отец ребёнка: Родзянко Павел Павлович

Смерть
14.03.1938
Самара, Самара, Самарская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close