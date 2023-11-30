Родзянко (Новосильцова) Тамара Антоновна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти14.03.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 31.08.1901 по 1910
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.07.1903
Отец ребёнка: Родзянко Павел Павлович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Родзянко Тамара Павловна
Отец ребёнка: Родзянко Павел Павлович
Смерть
14.03.1938
Самара, Самара, Самарская область