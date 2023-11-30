Демидова (Строганова) Елизавета Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидова (Строганова) Елизавета Александровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

05.02.1778

Дата смерти

27.03.1818

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1778

Отец: Строганов Александр Николаевич

Мать: Строганова Елизавета Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: баронесса.
Бракосочетание
?.09.1795

Муж: Демидов Николай Никитич

Рождение ребёнка
19.10.1796

Дочь: Демидова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Демидов Николай Никитич

Рождение ребёнка
06.08.1798

Сын: Демидов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Демидов Николай Никитич

Москва, город федерального значения Москва
Наследник и владелец богатейших Уральских чугуноплавильных заводов.
Рождение ребёнка
17.07.1799

Сын: Демидов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Демидов Николай Никитич

Рождение ребёнка
12.03.1813

Сын: Демидов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Демидов Николай Никитич

Место жительства
1813
Супруги не сходились характерами и во вкусах. Красивая, весёлая и легкомысленная жена тяготилась скучным и тяжёлым в семейной жизни нравом мужа. Демидовы часто разъезжались, а после рождения второго с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.03.1818
Похороны: кладбище Пер-Лашез.
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