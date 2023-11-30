Демидова (Строганова) Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения05.02.1778
Дата смерти27.03.1818
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1778
Титул: баронесса.
Бракосочетание
?.09.1795
Рождение ребёнка
19.10.1796
Дочь: Демидова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Демидов Николай Никитич
Рождение ребёнка
06.08.1798
Отец ребёнка: Демидов Николай Никитич
Москва, город федерального значения Москва
Наследник и владелец богатейших Уральских чугуноплавильных заводов.
Рождение ребёнка
17.07.1799
Сын: Демидов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Демидов Николай Никитич
Рождение ребёнка
12.03.1813
Сын: Демидов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Демидов Николай Никитич
Место жительства
1813
Супруги не сходились характерами и во вкусах. Красивая, весёлая и легкомысленная жена тяготилась скучным и тяжёлым в семейной жизни нравом мужа. Демидовы часто разъезжались, а после рождения второго с... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.03.1818
Похороны: кладбище Пер-Лашез.