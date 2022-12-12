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Каменщикова Павла Степановна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1824

Муж: Каменщиков Степан Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Каменщиков Константин Степанович

Отец ребёнка: Каменщиков Степан Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.02.1834

Сын: Каменщиков Степан Степанович

Отец ребёнка: Каменщиков Степан Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Каменщиков Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Каменщиков Степан Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Каменщиков Алексей Степанович

Отец ребёнка: Каменщиков Степан Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Каменщиков Николай Степанович

Отец ребёнка: Каменщиков Степан Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Каменщиков Александр Степанович

Отец ребёнка: Каменщиков Степан Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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