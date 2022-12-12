Каменщикова Павла Степановна
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1824
Рождение ребёнка
1825
Сын: Каменщиков Константин Степанович
Отец ребёнка: Каменщиков Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
?.02.1834
Сын: Каменщиков Степан Степанович
Отец ребёнка: Каменщиков Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Каменщиков Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Каменщиков Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Каменщиков Алексей Степанович
Отец ребёнка: Каменщиков Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Каменщиков Николай Степанович
Отец ребёнка: Каменщиков Степан Фёдорович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Каменщиков Александр Степанович
Отец ребёнка: Каменщиков Степан Фёдорович
Смерть
Неизвестно