Степанов Яков Сидоров
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Степанов Сидор Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Екатерина Яковлева
Мать ребёнка: Степанова Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1885
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степанова Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Степанова Ксения Тимофеева
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Степанова Ксения Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец, плотник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно