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Степанов Яков Сидоров

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Место рождения

Бутырино, Частоозерский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Степанов Сидор Павлович

Мать: не указана

Бутырино, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Екатерина Яковлева

Мать ребёнка: Степанова Ксения Тимофеева

Бутырино, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1885

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степанова Ксения Тимофеева

Бутырино, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Степанова Ксения Тимофеева

Бутырино, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Степанов Василий Яковлев

Мать ребёнка: Степанова Ксения Тимофеева

Бутырино, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Ксения Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
земледелец, плотник
Место жительства
Неизвестно
Бутырино, Частоозерский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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