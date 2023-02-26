Самоседкина Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Родименкова Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
24.10.1874
Дочь: Матрона Дмитриева
Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
07.08.1876
Дочь: Румакина Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
01.01.1879
Дочь: Татьяна Дмитриева
Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
03.04.1881
Дочь: Агафия Дмитриева
Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
04.09.1883
Сын: Самоседкин Михаил Дмитриев
Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
06.02.1886
Дочь: Федора Дмитриева
Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
18.02.1888
Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
23.05.1890
Дочь: Ефросиния Дмитриева
Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев
Рождение ребёнка
23.05.1890
Дочь: Елена Дмитриева
Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев
Смерть
Неизвестно