Самоседкина Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоседкина Анастасия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Родименкова Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.10.1874

Дочь: Матрона Дмитриева

Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.08.1876

Дочь: Румакина Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1879

Дочь: Татьяна Дмитриева

Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1881

Дочь: Агафия Дмитриева

Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.09.1883

Сын: Самоседкин Михаил Дмитриев

Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1886

Дочь: Федора Дмитриева

Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1888

Сын: Самоседкин Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1890

Дочь: Ефросиния Дмитриева

Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1890

Дочь: Елена Дмитриева

Отец ребёнка: Самоседкин Дмитрий Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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