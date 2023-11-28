Васильева (Виноградова) Александра Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева (Виноградова) Александра Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Виноградова Анастасия

Рождение ребёнка
15.06.1963

Дочь: Еремкина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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