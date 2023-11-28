Васильева (Виноградова) Александра Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Виноградова Анастасия
Рождение ребёнка
15.06.1963
Дочь: Еремкина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильев Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно