(Макушева) Дарья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Макушева) Дарья Никифорова

Место рождения

дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1697

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Около 1662 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697

Отец: Макушев (макушин) Никифор (Никишка) Максимов

Мать: не указана

дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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