(Макушева) Дарья Никифорова
Место рождениядер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1697
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1697
Отец: Макушев (макушин) Никифор (Никишка) Максимов
Мать: не указана
дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Труфановская, Подчюршинский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710