Полонянкина (Сергеева) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения07.04.1931
Дата смерти21.09.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1931
Отец: Сергеев Александр Иванович
Мать: Сергеева Федосья
Рождение ребёнка
17.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полонянкин Сергей Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверькова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Полонянкин Сергей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1964