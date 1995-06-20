Полонянкин Сергей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолонянкин Сергей Ильич

Полонянкин Сергей Ильич

Место рождения

Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.09.1929

Дата смерти

20.06.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1929

Отец: Полонянкин Илья Петрович

Мать: Полонянкина Татьяна Игнатьевна

Елькино, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1958

Дочь: Гребенщикова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Полонянкина Валентина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверькова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Полонянкина Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Валентина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Захаровна

Смерть
20.06.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close