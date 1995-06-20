Полонянкин Сергей Ильич
Место рождения
Дата рождения22.09.1929
Дата смерти20.06.1995
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1929
Рождение ребёнка
17.11.1958
Дочь: Гребенщикова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Полонянкина Валентина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверькова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Полонянкина Валентина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Захаровна
Смерть
20.06.1995