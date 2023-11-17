Галкина Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Галкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1775
Сын: Галкин Иван Иванович
Отец ребёнка: Галкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Галкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Галкина Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Галкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Галкин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галкин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно