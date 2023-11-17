Галкина Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Галкин Захар Иванович

Отец ребёнка: Галкин Иван Иванович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Галкин Иван Иванович

Отец ребёнка: Галкин Иван Иванович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Галкин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Галкин Иван Иванович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Галкина Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Галкин Иван Иванович

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Галкин Савелий Иванович

Отец ребёнка: Галкин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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