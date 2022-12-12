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Толстой Алексей Константинович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.09.1817

Дата смерти

10.10.1875

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1827
Погорельцы, Семеновский р-н, Черниговская обл., Украина
Место жительства
С 1834 по 1837
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1837 по 1875
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1837 по 1837
Франкфурт-на-Майне
Бракосочетание
1863

Жена: Толстая Софья Андреевна

г. Дрезден, Королевство Саксония
Смерть
10.10.1875
Красный Рог, Почепский муниципальный район, Брянская область
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