Рубцов Трофим Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 12.09.1868 ст.
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 12.09.1868 ст.
Отец: Никита Димьянов
Мать: Настасья Иванова
Восприемник
17.02.1891 ст.
Крапивна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.07.1900 ст.
Захарьино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Арендатор/содержатель Захарьинской водяной мельницы Крестьянин с. Овечкино Каширского уезда Тульской Губернии
Рождение ребёнка
15.12.1916 ст.
Дочь: Буркина Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Рубцова Мария Гавриловна
Торхово, город Тула, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1930