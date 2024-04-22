Рубцов Трофим Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРубцов Трофим Никитович

Рубцов Трофим Никитович

Место рождения

Овечкино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 12.09.1868 ст.

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 12.09.1868 ст.

Отец: Никита Димьянов

Мать: Настасья Иванова

Овечкино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Восприемник
17.02.1891 ст.
Крапивна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
26.07.1900 ст.

Жена: не указана

Захарьино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Арендатор/содержатель Захарьинской водяной мельницы Крестьянин с. Овечкино Каширского уезда Тульской Губернии
Рождение ребёнка
15.12.1916 ст.

Дочь: Буркина Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Рубцова Мария Гавриловна

Торхово, город Тула, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1930
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close