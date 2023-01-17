деревня Овечкино, деревня Овечкино, Ясногорский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Овечкино

Ясногорский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Каширский уезд
2370Овечкино, сц. вл.при рч. Безпуте.331426129125
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Каширский уезд, Заглухинская волость
643. Овечкино, сельцо бывшее владельческое, при речке Безпуте, дворов 37, жителей 272, шерстобитный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Ясногорский район
9167Овечкинодеревня54°36'с.ш.37°51'в.д.N-37-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Ясногорский муниципальный район, Теляковское сельское поселение
70650449126д Овечкинодеревня
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