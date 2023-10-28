Шумилова (Уткина) Парасковья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумилова (Уткина) Парасковья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уткин Евдоким Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1796 ст.

Муж: Шумилов Кирило Степанович

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, 37-1-2б, 655л
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шумилов Николай Кирилович

Отец ребёнка: Шумилов Кирило Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-36об
Рождение ребёнка
1813

Сын: Шумилов Павел Кирилович

Отец ребёнка: Шумилов Кирило Степанович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-36об
Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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