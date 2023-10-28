Шумилова (Уткина) Парасковья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уткин Евдоким Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1796 ст.
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, 37-1-2б, 655л
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шумилов Николай Кирилович
Отец ребёнка: Шумилов Кирило Степанович
ГАСО, 24-25-330-36об
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Шумилов Кирило Степанович
ГАСО, 24-25-330-36об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно