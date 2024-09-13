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Козлов Александр Иванович

Место рождения

Давыдово

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Козлов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1911 ст.

Жена: Козлова (Егорова) Евгения Ивановна

Давыдово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: Александровского уезда села Лаврова крестьянин Сергей Иаковлевич Жужин и деревни Подосенья крестьянин Афанасий Иоаннович Савинов, по невесте: села Рождествина з... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1911 ст.

Дочь: Козлова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Козлова (Егорова) Евгения Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 11.11.1911 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Иоанн Герасимович Егоров и крестьянская девица Пелагея... Показать все
Военная служба
30.10.1916
находящийся на военной службе солдат
Рождение ребёнка
30.10.1916 ст.

Дочь: Козлова Александра Александровна

Мать ребёнка: Козлова (Егорова) Евгения Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 30.10.1916 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Давыдовского крестьянский сын Василий Иоаннович Козлов и села Рождествина кр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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