Козлов Александр Иванович
Место рожденияДавыдово
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Козлов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1911 ст.
Давыдово, Переславский муниципальный район, Ярославская область
оба первым браком поручители по жениху: Александровского уезда села Лаврова крестьянин Сергей Иаковлевич Жужин и деревни Подосенья крестьянин Афанасий Иоаннович Савинов, по невесте: села Рождествина з... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1911 ст.
Дочь: Козлова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Козлова (Егорова) Евгения Ивановна
дата крещения - 11.11.1911 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Иоанн Герасимович Егоров и крестьянская девица Пелагея... Показать все
Военная служба
30.10.1916
находящийся на военной службе солдат
Рождение ребёнка
30.10.1916 ст.
Дочь: Козлова Александра Александровна
Мать ребёнка: Козлова (Егорова) Евгения Ивановна
дата крещения - 30.10.1916 место рождения - с. Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Давыдовского крестьянский сын Василий Иоаннович Козлов и села Рождествина кр... Показать все
Смерть
Неизвестно