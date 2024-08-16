Козлова Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлова Екатерина Александровна

Козлова Екатерина Александровна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.11.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1911 ст.

Отец: Козлов Александр Иванович

Мать: Козлова (Егорова) Евгения Ивановна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 11.11.1911 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Иоанн Герасимович Егоров и крестьянская девица Пелагея... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.