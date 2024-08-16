Козлова Екатерина Александровна
Место рождения
Дата рождения11.11.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
11.11.1911 ст.
дата крещения - 11.11.1911 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - села Рождествина крестьянин Иоанн Герасимович Егоров и крестьянская девица Пелагея... Показать все
Смерть
Неизвестно