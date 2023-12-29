Лебедев Николай Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
1904
Сын: Лебедев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева -- Антонида Дмитриевна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лебедев Кирилл Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева -- Антонида Дмитриевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Лебедева -- Антонида Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно