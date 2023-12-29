Лебедев Николай Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Николай Емельянович

Лебедев Николай Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Лебедев Емельян Николаевич

Мать: Лебедева -- Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Лебедев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева -- Антонида Дмитриевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Лебедев Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева -- Антонида Дмитриевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Лебедев Захар Дмитриевич

Мать ребёнка: Лебедева -- Антонида Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева -- Антонида Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close