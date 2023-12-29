Лебедев Емельян Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Лебедев Павел Емельянович
Мать ребёнка: Лебедева -- Евдокия Дмитриевна
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1883
Сын: Лебедев Николай Емельянович
Мать ребёнка: Лебедева -- Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Лебедев Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Лебедева -- Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Лебедев Тимофей Емельянович
Мать ребёнка: Лебедева -- Евдокия Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно