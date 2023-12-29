Лебедев Емельян Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Емельян Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Лебедев Павел Емельянович

Мать ребёнка: Лебедева -- Евдокия Дмитриевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Лебедев Николай Емельянович

Мать ребёнка: Лебедева -- Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Лебедев Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Лебедева -- Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Лебедев Тимофей Емельянович

Мать ребёнка: Лебедева -- Евдокия Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева -- Евдокия Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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