Черемных Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемных Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черемных Иван Николаевич

Мать: Черемных Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ладыгин Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладыгина Оксана Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладыгин Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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