Черемных Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемных Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черемных Ираида Ивановна

Отец ребёнка: Черемных Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черемных Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Черемных Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черемных Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Черемных Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черемных Алевтина Ивановна

Отец ребёнка: Черемных Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемных Виктор Иванович

Отец ребёнка: Черемных Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемных Николай Иванович

Отец ребёнка: Черемных Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черемных Владимир Иванович

Отец ребёнка: Черемных Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно