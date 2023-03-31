Черемных Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черемных Ираида Ивановна
Отец ребёнка: Черемных Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черемных Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Черемных Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черемных Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Черемных Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черемных Алевтина Ивановна
Отец ребёнка: Черемных Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Черемных Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемных Николай Иванович
Отец ребёнка: Черемных Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черемных Владимир Иванович
Отец ребёнка: Черемных Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно