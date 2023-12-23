Петрунина Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.2014
Дочь: Петрунина Дарина Александровна
Отец ребёнка: Петрунин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
30.06.2014
Дочь: Петрунина Анжелика Александровна
Отец ребёнка: Петрунин Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно