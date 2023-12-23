Петрунина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрунина Анастасия

Петрунина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.2014

Дочь: Петрунина Дарина Александровна

Отец ребёнка: Петрунин Александр Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
30.06.2014

Дочь: Петрунина Анжелика Александровна

Отец ребёнка: Петрунин Александр Владимирович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрунин Александр Владимирович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close