Петрунина Дарина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрунина Дарина Александровна

Петрунина Дарина Александровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.06.2014

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.2014

Отец: Петрунин Александр Владимирович

Мать: Петрунина Анастасия

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close