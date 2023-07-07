Юшина (Зубова) Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшина (Зубова) Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Зубов Григорий Васильевич

Мать: Зубова Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головкина Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Юшин Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буянцева Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: Юшин Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юшин Фёдор

Место жительства
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
1993