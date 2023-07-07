Юшина (Зубова) Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Зубов Григорий Васильевич
Мать: Зубова Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головкина Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Юшин Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буянцева Анна Фёдоровна
Отец ребёнка: Юшин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юшин Фёдор
Место жительства
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Смерть
1993