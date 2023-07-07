Юшин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юшин Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головкина Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Юшина Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буянцева Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Юшина Татьяна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юшина Татьяна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область