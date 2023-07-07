Юшин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головкина Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Юшина Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буянцева Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Юшина Татьяна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область