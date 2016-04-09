Уразова (Разуваева) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1955
Дата смерти09.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1955
Рождение ребёнка
30.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уразов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1977
Сын: Уразов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Уразов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.04.2016