Уразова (Разуваева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразова (Разуваева) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1955

Дата смерти

09.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1955

Отец: Разуваев Иван Егорович

Мать: Разуваева Александра Трофимовна

Рождение ребёнка
30.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уразов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
22.06.1977

Сын: Уразов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Уразов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уразов Николай Васильевич

Смерть
09.04.2016
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