Разуваева (Куделя) Александра Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1930
Дата смерти27.04.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1930
Отец: Куделя Трофим Фёдорович
Мать: Куделя Христина Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1955
Дочь: Уразова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Разуваев Иван Егорович
Рождение ребёнка
18.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Разуваев Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.2004