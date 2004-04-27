Разуваева (Куделя) Александра Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разуваева (Куделя) Александра Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1930

Дата смерти

27.04.2004

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1930

Отец: Куделя Трофим Фёдорович

Мать: Куделя Христина Ивановна

Рождение ребёнка
19.04.1955

Дочь: Уразова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Разуваев Иван Егорович

Рождение ребёнка
18.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Разуваев Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разуваев Иван Егорович

Смерть
27.04.2004
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