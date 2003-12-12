Черкасова (Шубина) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1956
Дата смерти12.12.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1956
Отец: Шубин Николай Михайлович
Мать: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
1974
Рождение ребёнка
25.01.1975
Дочь: Чаганова Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: Черкасов Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
20.04.1978
Сын: Черкасов Владимир Витальевич
Отец ребёнка: Черкасов Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1984
Дочь: Карташова Ольга Витальевна
Отец ребёнка: Черкасов Виталий Николаевич
Рождение ребёнка
13.11.1986
Сын: Черкасов Александр Витальевич
Отец ребёнка: Черкасов Виталий Николаевич
Смерть
12.12.2003