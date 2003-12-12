Черкасова (Шубина) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкасова (Шубина) Людмила Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1956

Дата смерти

12.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1956

Отец: Шубин Николай Михайлович

Мать: Татьяна Ивановна

Бракосочетание
1974

Муж: Черкасов Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
25.01.1975

Дочь: Чаганова Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: Черкасов Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
20.04.1978

Сын: Черкасов Владимир Витальевич

Отец ребёнка: Черкасов Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.1984

Дочь: Карташова Ольга Витальевна

Отец ребёнка: Черкасов Виталий Николаевич

Рождение ребёнка
13.11.1986

Сын: Черкасов Александр Витальевич

Отец ребёнка: Черкасов Виталий Николаевич

Смерть
12.12.2003
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