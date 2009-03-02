(Беловодова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1924
Дата смерти02.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924
Отец: Беловодов Иван
Мать: Анна
Рождение ребёнка
11.09.1951
Отец ребёнка: Шубин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
08.03.1954
Сын: Шубин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Шубин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
22.07.1956
Дочь: Черкасова Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Шубин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
03.12.1958
Дочь: Власова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Шубин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
04.03.1962
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Шубин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Шубин Николай Михайлович
Родилась в 1947~49 гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Шубин Николай Михайлович
Родилась в 1947~49 гг.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.2009