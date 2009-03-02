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(Беловодова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1924

Дата смерти

02.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1924

Отец: Беловодов Иван

Мать: Анна

Рождение ребёнка
11.09.1951

Сын: Шубин Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Шубин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
08.03.1954

Сын: Шубин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Шубин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
22.07.1956

Дочь: Черкасова Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Шубин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
03.12.1958

Дочь: Власова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Шубин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
04.03.1962

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Шубин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Шубин Николай Михайлович

Родилась в 1947~49 гг.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Шубин Николай Михайлович

Родилась в 1947~49 гг.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шубин Николай Михайлович

Смерть
02.03.2009
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