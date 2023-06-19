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(Шишова) Евдокия Евдокимова
(Шишова) Евдокия Евдокимова
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Место рождения
Санниково
, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Дата рождения
30.08.1836
Пол
Женский
Отец
Шишов Евдоким Яковлевич
Вычислено 1816 г.р.
Мать
Шишова Овдотья (Евдокия) Спиридонова
Вычислено 1810 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1836
Отец:
Шишов Евдоким Яковлевич
Мать:
Шишова Овдотья (Евдокия) Спиридонова
Санниково
, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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