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(Шишова) Евдокия Евдокимова

Место рождения

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

30.08.1836

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1816 г.р.

Мать

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1836

Отец: Шишов Евдоким Яковлевич

Мать: Шишова Овдотья (Евдокия) Спиридонова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика