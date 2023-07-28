Журбин Исаак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журбин Исаак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Журбин Григорий

Мать: N

Смерть
1941
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