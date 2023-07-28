Журбин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Журбин Шолом-Давид
Мать ребёнка: N
Рождение ребёнка
1878
Сын: Журбин Исаак
Мать ребёнка: N
Рождение ребёнка
1884
Сын: Журбин Гдалий
Мать ребёнка: N
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журбин Давид
Мать ребёнка: N