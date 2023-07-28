Журбин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журбин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Журбин Шолом-Давид

Мать ребёнка: N

Рождение ребёнка
1878

Сын: Журбин Исаак

Мать ребёнка: N

Рождение ребёнка
1884

Сын: Журбин Гдалий

Мать ребёнка: N

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журбин Давид

Мать ребёнка: N

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иона

Мать ребёнка: N