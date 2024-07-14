Воропаев Александр Трофимович 23.09.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Воропаев Александр Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1918

Отец: Воропаев Трофим Петров

Мать: Воропаева (Шеверда) Наталия Зиновиева

Военная служба
?.09.1938
Лончаково, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
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Смерть
Неизвестно

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