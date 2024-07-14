Воропаев Александр Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1918
Военная служба
?.09.1938
Лончаково, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
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Смерть
Неизвестно