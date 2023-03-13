Сахаровъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Сахаровъ Савелий
Мать: Сахарова Орина Максимова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Дуркинина Матрена
Мать ребёнка: Сахарова Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Сахарова Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Авдотья глупа
Мать ребёнка: Сахарова Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Февронья
Мать ребёнка: Сахарова Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сахаровъ Сампсонъ
Мать ребёнка: Сахарова Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
1794
Сын: Сахаровъ Филиппъ
Мать ребёнка: Сахарова Пелагея Андреева
Бракосочетание
Неизвестно