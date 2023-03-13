Сахаровъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаровъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Сахаровъ Савелий

Мать: Сахарова Орина Максимова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Дуркинина Матрена

Мать ребёнка: Сахарова Пелагея Андреева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Сахарова Пелагея Андреева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Авдотья глупа

Мать ребёнка: Сахарова Пелагея Андреева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Февронья

Мать ребёнка: Сахарова Пелагея Андреева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Сахаровъ Сампсонъ

Мать ребёнка: Сахарова Пелагея Андреева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Сахаровъ Филиппъ

Мать ребёнка: Сахарова Пелагея Андреева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сахарова Пелагея Андреева

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