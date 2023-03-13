Сахарова Орина Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смерти1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Сахаровъ Петръ
Отец ребёнка: Сахаровъ Савелий
Рождение ребёнка
1758
Сын: Сахаровъ Тимофей
Отец ребёнка: Сахаровъ Савелий
Рождение ребёнка
1765
Сын: Сахаровъ Семенъ
Отец ребёнка: Сахаровъ Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сахаровъ Савелий
Смерть
1792
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область