Сахарова Орина Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова Орина Максимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Сахаровъ Петръ

Отец ребёнка: Сахаровъ Савелий

Рождение ребёнка
1758

Сын: Сахаровъ Тимофей

Отец ребёнка: Сахаровъ Савелий

Рождение ребёнка
1765

Сын: Сахаровъ Семенъ

Отец ребёнка: Сахаровъ Савелий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаровъ Савелий

Смерть
1792
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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