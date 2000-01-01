Рогович Татьяна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Рогович Михайло Григорьев
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Рогович Михайло Григорьев
Рождение ребёнка
1787
Сын: Рогович Иван (Иев) Михайлов
Отец ребёнка: Рогович Михайло Григорьев
Рождение ребёнка
1790
Сын: Рогович Демьян (Денис) Михайлов
Отец ребёнка: Рогович Михайло Григорьев
Рождение ребёнка
26.05.1798
Отец ребёнка: Рогович Михайло Григорьев
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Рогович Михайло Григорьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Рогович Михайло Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Рухлевич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно