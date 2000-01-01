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Рогович Татьяна Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Рогович Емельян Михайлов

Отец ребёнка: Рогович Михайло Григорьев

Рождение ребёнка
1785

Сын: Рогович Гаврила Михайлов

Отец ребёнка: Рогович Михайло Григорьев

Рождение ребёнка
1787

Сын: Рогович Иван (Иев) Михайлов

Отец ребёнка: Рогович Михайло Григорьев

Рождение ребёнка
1790

Сын: Рогович Демьян (Денис) Михайлов

Отец ребёнка: Рогович Михайло Григорьев

Рождение ребёнка
26.05.1798

Сын: Рухлевич Карп Михайлов

Отец ребёнка: Рогович Михайло Григорьев

Рождение ребёнка
1798

Сын: Рогович Карп Михайлов

Отец ребёнка: Рогович Михайло Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Рогович Михайло Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогович Михайло Григорьев

Место жительства
Неизвестно
деревня Рухлевич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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