Рогович Михайло Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Рогович Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Рогович Татьяна Семенова
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Рогович Татьяна Семенова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Рогович Иван (Иев) Михайлов
Мать ребёнка: Рогович Татьяна Семенова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Рогович Демьян (Денис) Михайлов
Мать ребёнка: Рогович Татьяна Семенова
Рождение ребёнка
26.05.1798
Мать ребёнка: Рогович Татьяна Семенова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Рогович Татьяна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Рогович Татьяна Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогович Татьяна Семенова
Место жительства
Неизвестно
деревня Рухлевич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1800