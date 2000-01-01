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Рогович Михайло Григорьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Рогович Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Рогович Емельян Михайлов

Мать ребёнка: Рогович Татьяна Семенова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Рогович Гаврила Михайлов

Мать ребёнка: Рогович Татьяна Семенова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Рогович Иван (Иев) Михайлов

Мать ребёнка: Рогович Татьяна Семенова

Рождение ребёнка
1790

Сын: Рогович Демьян (Денис) Михайлов

Мать ребёнка: Рогович Татьяна Семенова

Рождение ребёнка
26.05.1798

Сын: Рухлевич Карп Михайлов

Мать ребёнка: Рогович Татьяна Семенова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Рогович Карп Михайлов

Мать ребёнка: Рогович Татьяна Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Рогович Татьяна Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогович Татьяна Семенова

Место жительства
Неизвестно
деревня Рухлевич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1800
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