Ксения Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарий Павлович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елизавета Захаровна
Отец ребёнка: Захарий Павлович
Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно