Ксения Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарий Павлович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елизавета Захаровна

Отец ребёнка: Захарий Павлович

Старая Казмаска, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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