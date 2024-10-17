(Некрасова) Любовь Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Любовь Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Некрасов Николай Петров

Мать: Мария Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заведеев Иван Семенов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Базарова (Заведеева) Александра Иванова

Отец ребёнка: Заведеев Иван Семенов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Владимировская (Заведеева) Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Заведеев Иван Семенов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Нечаева (Заведеева) Надежда Иванова

Отец ребёнка: Заведеев Иван Семенов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Заведеева) Варвара Иванова

Отец ребёнка: Заведеев Иван Семенов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Заведеев Иван Иванов

Отец ребёнка: Заведеев Иван Семенов

Смерть
Неизвестно

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