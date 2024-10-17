(Некрасова) Любовь Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Некрасов Николай Петров
Мать: Мария Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Базарова (Заведеева) Александра Иванова
Отец ребёнка: Заведеев Иван Семенов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Владимировская (Заведеева) Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Заведеев Иван Семенов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Нечаева (Заведеева) Надежда Иванова
Отец ребёнка: Заведеев Иван Семенов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Заведеева) Варвара Иванова
Отец ребёнка: Заведеев Иван Семенов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Заведеев Иван Иванов
Отец ребёнка: Заведеев Иван Семенов
Смерть
Неизвестно