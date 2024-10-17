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Заведеев Иван Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Заведеев Семен Петров

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Некрасова) Любовь Николаева

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Базарова (Заведеева) Александра Иванова

Мать ребёнка: (Некрасова) Любовь Николаева

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Владимировская (Заведеева) Елизавета Иванова

Мать ребёнка: (Некрасова) Любовь Николаева

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Нечаева (Заведеева) Надежда Иванова

Мать ребёнка: (Некрасова) Любовь Николаева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Заведеева) Варвара Иванова

Мать ребёнка: (Некрасова) Любовь Николаева

Рождение ребёнка
1850

Сын: Заведеев Иван Иванов

Мать ребёнка: (Некрасова) Любовь Николаева

Смерть
Неизвестно

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