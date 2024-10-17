Заведеев Иван Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Заведеев Семен Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Базарова (Заведеева) Александра Иванова
Мать ребёнка: (Некрасова) Любовь Николаева
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Владимировская (Заведеева) Елизавета Иванова
Мать ребёнка: (Некрасова) Любовь Николаева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Нечаева (Заведеева) Надежда Иванова
Мать ребёнка: (Некрасова) Любовь Николаева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Заведеева) Варвара Иванова
Мать ребёнка: (Некрасова) Любовь Николаева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Заведеев Иван Иванов
Мать ребёнка: (Некрасова) Любовь Николаева
Смерть
Неизвестно