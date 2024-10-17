Мария Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Некрасов Николай Петров
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Некрасова) Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Некрасов Николай Петров
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Некрасова) Ольга Николаева
Отец ребёнка: Некрасов Николай Петров
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Некрасова) Любовь Николаева
Отец ребёнка: Некрасов Николай Петров
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Некрасов Николай Петров
Смерть
Неизвестно