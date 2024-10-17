Мария Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Николай Петров

Рождение ребёнка
1802

Сын: Некрасов Сергей Николаев

Отец ребёнка: Некрасов Николай Петров

Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Некрасова) Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Некрасов Николай Петров

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Некрасова) Ольга Николаева

Отец ребёнка: Некрасов Николай Петров

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Некрасова) Любовь Николаева

Отец ребёнка: Некрасов Николай Петров

Рождение ребёнка
1814

Сын: Некрасов Михаил Николаев

Отец ребёнка: Некрасов Николай Петров

Смерть
Неизвестно

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